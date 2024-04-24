傅崐萁訪陸　李彥秀：兩岸對話是該做的

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁本周即將率藍委組團訪問中國大陸。對此，國民黨文傳會主委李彥秀今日表示，以對話取代對抗一直是國民黨的目標，國民黨身為“立法院”最大黨，在符合法規的情形下進行對話交流，這是應該做的事，相信傅崐萁會做最好的安排。



傅崐萁原訂25日率團訪陸，不過近期花蓮餘震不斷，傅本人趕回花蓮勘災，加上26日上午“立法院”仍有院會要召開，訪團行程將延至26日院會結束後，再由桃園直飛北京。



國民黨今日召開中常會，李彥秀於會後接受媒體訪問。



花蓮餘震不斷，災情頻傳，傅崐萁這個時間點出訪大陸合適嗎？



李彥秀表示，傅崐萁赴陸交流有其意義在，希望百工百業的問題能藉由這次出訪帶回更好的成績，而且傅崐萁的行程經過微調之後，對於“立法院”議案的處理如果沒有衝突，相信無論是傅崐萁以及各委員都會做好最好的安排，更重要的是百工百業在這段時間以來，都希望能藉由這次交流對話帶來成果。



李彥秀指出，對於兩岸的溝通交流，用對話取代對抗，一直都是國民黨的目標，我們大方向抓得準，在“中華民國憲法”底下是對等的，有尊嚴的。而且現在百工百業包括台商、台青、觀光產業等面臨的衝擊，民進黨並沒有任何作為，國民黨身為“立法院”最大黨，在符合法規的情形下進行對話交流，這是應該做的事，不能因為民進黨不做我們就什麼都不做。