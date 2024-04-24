藍委促NCC新委員對中天案表態　否則拒審

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月24日電（記者 俞敦平)通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等4位委員將於7月底任期屆滿，近日有消息傳出，“賴政府”將提名專業性強、政黨色彩不強烈的台灣經濟研究院研究四所長劉柏立接任主委，其餘三人名單也已內定。對此，中國國民黨“立委”賴士葆24日受訪時強調，他們必須講清楚在中天案的立場，不然國民黨團不排除拒絕審查本次NCC委員名單。



昨日有媒體報導指出，新任NCC主委內定由台經院研究四所長劉柏立擔任，副主委為台師大大傳所教授陳炳宏，委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處長詹懿廉。這份溫和的名單，被視為對先前關閉中天新聞台爭議的回應。爭議較大的原副主委翁柏宗和前主委陳耀祥未獲續任提名，也包括其他委員的更換，被外界認為反映出民進黨的媒體策略調整。



賴士葆表示，過往NCC的權力過大，應該重新組建。並指出NCC不應該擁有如此大的權力去管制媒體。賴說，關閉中天新聞台的決定後續引發了多起訴訟，並且NCC在這些訴訟中15連敗。



賴士葆強調，新任NCC委員和主委在審查過程中應該對關閉中天新聞台一事表明立場，並考慮限縮自身權力，避免進行實質性的換照審查。他認為，應該還給中天新聞台一個公道，如果新任委員無法對此做出明確說明和處理，他們將不排除拒絕審查新任委員的提名案。