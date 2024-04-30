中評記者手記：馬英九眼淚中的民族情深

中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九並高度評價其具有民族情懷。（中評社 林艷攝） 中評社香港4月30日電（記者 林艷）中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行時曾高度評價馬英九稱：“馬先生素有民族情懷，堅持‘九二共識’，反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華”。其中，中評社記者對習總書記用的“民族情懷”四個字尤為印象深刻，也深有所感。從去年首次訪問大陸到今年再次訪問大陸，中評社記者在跟隨馬英九兩次訪問大陸23天的報導中，近距離觀察到馬英九多次在參訪中哽咽落淚，也深刻地感受到了這些淚點背後所飽含著的深厚的民族情懷。



在兩次長達23天的隨行採訪過程中，中評社記者詳盡記錄下了馬英九七次哽咽落淚的情景。進一步仔細梳理這七次背後的淚點，可以看到除了因為實現祭祖心願而激動落淚之外，有六次都與中華民族苦難經歷以及抗日烈士犧牲事跡有關，這些歷史直接觸動了馬英九內心深處的中華民族情懷。眾所周知，中華民族意識在抗戰時期達到空前覺醒，而馬英九對於抗戰時期的歷史反應尤為強烈，不僅在北京參觀中國人民抗日戰爭紀念館時沉浸其中，對其中的歷史故事如數家珍，在聽到有關抗日英雄事跡時更是會情不自禁地感動落淚。



馬英九在去年訪問大陸時曾表示，父母都曾經歷過抗戰時期流離失所、躲日機轟炸刻骨銘心的歲月，小時候父母每晚給他講的床邊故事不是白雪公主或羅賓漢，而是抗日英雄等事跡故事，這在他成長過程中有著很大影響。中評社記者在採訪中，也近距離地感受到馬英九在重要的歷史點參訪時的哽咽落淚，的確是一種真情流露。尤其是仔細回顧這六次哽咽的情景細節之後，更能夠體會馬英九為何哽咽落淚？也更能夠理解他的民族情懷究竟有多深？

