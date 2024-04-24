藍委：辯論無論結果　綠就是不會執行死刑

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝 中評社台北4月24日電（記者 俞敦平）昨日“憲法”法庭舉行的廢死辯論，有媒體報導與會的法庭之友和大法官大部分都是反對死刑，加上12名大法官裡面有6位將在今年10月前退休，中國國民黨“立委”賴士葆今天在“立院”受訪時表示，過去已經多次有針對死刑是否“違憲”的“釋憲”，無論這次辯論結果如何，民進黨執政下，死刑就是不會被執行。



台灣“憲法”法庭23日舉行針對死刑是否“違憲”的言詞辯論。邀請死囚訴訟代理人、“法務部”官員以及專家學者來發表見解。根據媒體報導，出席的15組法庭之友中，有14個團體支持廢除死刑。此外，目前的12名大法官中，有多數似乎也傾向支持廢死，其中更有6位大法官將於今年10月退休。



對此，藍委賴士葆表示，民進黨政府一直以民主價值為榮，並主張這些價值可以輸出到全世界。民主意味著以民為主，人民的意願至上。他質疑，當超過80%的民意反對廢除死刑時，政府應該聽取誰的意見？有幾位大法官即將退休並且過往都是公開挺廢死。過去曾有三次大法官會議都認為死刑不構成“違憲”。但今天又再次提起討論，這議題似乎會一直被討論下去。



賴士葆指出，這源於一紙“法務部”的行政命令，根據該命令，判處死刑後，死囚可以申請再審和非常上訴。他認為，如果“法務部長”撤銷這項行政命令，那麼拖延已久的37起死刑案件就可以執行了。他呼籲大法官聽取民意，反對廢死並執行死刑。“法務部”如果撤銷該行政命令，就不會有這些問題。該命令等於告訴死刑犯還有條路可以救濟。



賴士葆批評民進黨政府和蔡英文推動廢除死刑，並以遵循人權兩公約為借口。他質問，加害者是否有權剝奪受害者的生命權？這是一個簡單的道理，而許多國家，包括亞洲的日本等等，仍然保留死刑。民進黨政府追求時髦，想要與歐盟的人權兩公約連結，卻沒有考慮到判處死刑所耗費的司法資源。即使大法官再度做出決定死刑合憲的解釋，還是會有拖延的空間，可預見民進黨執政期間，幾乎不可能執行死刑。