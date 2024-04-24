朱立倫：520後將邀賴清德赴“立院”報告

國民黨主席朱立倫主持中常會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨主席朱立倫今日在中常會表示，5月20日民進黨賴清德就職後，國民黨“立法院”黨團將邀賴清德到“立院”進行“國情報告”，表達對兩岸關係、和平穩定的看法，以及能源政策該如何面對。



朱立倫表示，這兩天的憲政非常荒謬，“司法院”大法官竟然針對已三次“釋憲”並宣告合憲的死刑，再度召開“憲法”法庭，最後可能做出違反絕大多數民意的作為，這是充分顯示出這些禦用大法官，一方面想改變過去三次“釋憲”的結果，更重要的，台灣八成民意反對廢死，如果大法官想改變現實，將形成憲政史上很大的危機。“司法院”難道要超越“立法院”、“行政院”成為“太上院”？這種作法民眾不會接受。



朱立倫指出，同時我們看到，今天新北市長侯友宜到“監察院”接受約詢，“監察院”這樣東廠、鷹犬的作為，針對35年前的案件進行調查，當時侯友宜只是基層員警，是執行命令的人，這樣約談是想打擊侯友宜，對於剛剛選完大選的在野黨候選人，這是可以的作為嗎？民眾想知道雞蛋的弊案、疫苗的弊案，“監察院”有沒有發揮功能？反而針對35年前的案子進行約詢，這就是標準的東廠、鷹犬，全民絕對不會接受。