社評：防止中美關係失控是兩國共同的責任

中評社北京4月26日電（評論員 喬新生）2024年美國總統選舉進入膠著狀態。美國民主黨總統拜登在美國產業工會集會上，指責中國鋼鐵和鋁製品出口損害美國產業工人的利益，聲稱要對中國出口美國的鋼鐵製品增加徵收懲罰性關稅。為了討好美國造船業工會，美國政府決定對中國製造船舶停靠美國港口徵收特別關稅，所有這些都充分說明，美國民主黨總統貿易政策朝著極端化方向發展。



在“應用軟件”問題上，美國政府借口中國應用軟件對美國國家安全構成威脅，要求中國應用軟件必須與中國母公司徹底剝離，準備強制收購中國的“應用軟件”。這充分說明美國將國家安全問題泛化，巧取豪奪。



在科技教育領域，美國一方面指責中國立法防範間諜，可是另一方面，不斷騷擾中國留學生和學者，製造肅殺氣氛，破壞中美科技文化交流。中國駐美大使館已經發出警示，警告美國不要騷擾中國的留學生和學者。但是，美國大選期間，民粹主義甚囂塵上，華人華僑利益得不到切實有效的保障。



在高端芯片產業領域，美國精心組建芯片聯盟，糾集日本、韓國和中國台灣地區的芯片製造企業，試圖壟斷高端芯片。要求製造高端芯片設備的企業必須對中國實施禁運措施。美國這樣做目的就是要遏制中國先進製造業發展。



在金融領域，美國更是無所不用其極。美國多次借口中國與俄羅斯加強軍事合作，準備對中國金融機構實施制裁。美國這樣做一方面是阻止中國與俄羅斯開展正常的貿易關係，破壞兩國的戰略合作；另一方面則是借口中國援助俄羅斯，對中國金融機構實施制裁措施。可以這樣說，美國試圖利用自己在金融行業領域的優勢地位，破壞中國金融市場穩定。不過，經過多方嘗試之後，美國不得不承認，中國是一個超級經濟體，中國金融市場相對穩定。無論是美國的資產管理公司進入中國在股票市場興風作浪，還是美國證券公司以及美國評估公司做空中國經濟，都無法製造金融危機。

