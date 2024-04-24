賴正鎰：盼台灣立即宣布開放團客赴陸旅遊

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰。（中評社 資料照) 中評社台北4月24日電／大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上，針對馬習二會中，中共總書記習近平提到“樂見大陸民眾多去台灣看一看。”一事說，“將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作”，為兩岸開放旅遊露出曙光。對此，全台商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，“樂見其成”，希望今天就能立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到兩岸八年前的觀光交流盛況。



中共總書記習近平在“習馬二會”釋出“樂見大陸民眾多去台灣看一看。”當時台灣旅遊業界就歡聲雷動，認為已經看到了大陸兩岸觀光政策會將會有機會改變的訊號。大陸國台辦發言人朱鳳蓮在今天記者會被問到此事時，她說，總書記習近平的講話，體現了兩岸同胞越走越近、越走越親，不斷深化兩岸融合發展的共同願望。儘管兩岸交流合作仍然存在一些人為阻力和障礙，但相信，只要兩岸同胞共同努力、排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景，國台辦將“採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作”。



對於這是否意味大陸方面即將開放大陸民眾赴台旅遊？賴正鎰說，這對台灣觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助。回復到台灣10個航空據點與大陸61個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過890個航班，以及47個試點城市可來台自由行的交流盛況。



他說，今年二月在北京出席大陸國台辦舉辦的2024年台商新春聯誼會上就表示，商總與台商都期待兩岸能繼續在“九二共識”之下維持經貿與文化等交流，最重要是能夠到台灣來觀光旅遊，讓人能夠流動，也當面向國台辦主任宋濤表達台灣旅遊業界的期待，希望兩岸雙向旅遊能夠儘早開放，包括團客與自由行。



賴正鎰表示，在賴清德當選時，他就公開向賴清德與政府喊話，並提出七建言，今年初在觀光媒體記者會上，他也再度公開向政府喊話，其中一項就是觀光。如今新政府“內閣”名單也都幾乎公布了，就等新“閣員”拍板定案，他也會持續透過管道向“行政院長”，“交通部長”，觀光署，陸委會等單位反映爭取。



台灣2019年入境1,184萬人次，出境1,664萬人次，其中陸客來台最高紀錄在2018年達418萬人次。去年來台僅618萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復1000萬人次來台，還是有難度。賴正鎰建議政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布即日起就全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到500萬人，才能加速平衡觀光逆差。