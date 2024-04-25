4月24日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月25日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月24日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



路透社記者：周二，美國國會參議院通過一項法案，如果字節跳動在9個月到一年時間內不剝離TikTok，那麼TikTok將在美國被禁用。外交部對此有何評論？



汪文斌：我和我的同事以及中國商務部新聞發言人此前已經就美國國會通過涉TikTok法案闡明了中方原則立場，你可以查閱。



東方衛視記者：我們注意到，國家統計局公布今年一季度經濟數據後，高盛、摩根士丹利、德意志銀行等多家國際金融機構上調了今年中國經濟增長預期。發言人對此有何評論？



汪文斌：今年一季度，中國經濟實現良好開局，消費、投資、出口“三駕馬車”指標運行良好，增長、就業、通脹、國際收支四大宏觀指標總體保持穩定，釋放出持續回升向好的“濃濃春意”。一季度中國國內生產總值同比增長5.3%，其中內需對經濟增長貢獻率達85.5%，是推動經濟增長的“主力軍”。



聯合國貿發會議報告預計今年中國經濟將實現5%左右的增長目標。美國管理咨詢服務公司科爾尼發布的2024年全球外商直接投資信心指數顯示，中國排名從去年的第7位躍升至第3位。彭博社報告顯示，未來5年中國在全球新增經濟活動中占比將位列全球第一。



展望未來，中國經濟回升向好、長期向好的趨勢不會變。相信隨著高質量發展和高水平對外開放的不斷推進，中國經濟將在穩中有進的基礎上加速轉型升級的步伐，為世界經濟作出更大貢獻。



美國有線電視新聞網記者：美國國會通過了關於台灣和TikTok的法案。我有兩個問題。第一，在布林肯國務卿訪華期間，中方將就此傳遞什麼信息？第二，中國政府認為字節跳動應該挑戰這項法案，還是徹底離開美國市場？



汪文斌：關於涉TikTok問題，我們已經清楚表明了中方原則立場，今天我沒有需要補充的信息。

