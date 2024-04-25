外交部：中國經濟長期回升向好趨勢不會改變

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月25日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月24日在例行記者會上應詢表示，今年一季度，中國經濟實現良好開局，消費、投資、出口“三駕馬車”指標運行良好，增長、就業、通脹、國際收支四大宏觀指標總體保持穩定，釋放出持續回升向好的“濃濃春意”。展望未來，中國經濟回升向好、長期向好的趨勢不會變，將為世界經濟作出更大貢獻。



在當天的記者會上，有記者提問到，我們注意到，國家統計局公布今年一季度經濟數據後，高盛、摩根士丹利、德意志銀行等多家國際金融機構上調了今年中國經濟增長預期。發言人對此有何評論？



汪文斌說，今年一季度，中國經濟實現良好開局，消費、投資、出口“三駕馬車”指標運行良好，增長、就業、通脹、國際收支四大宏觀指標總體保持穩定，釋放出持續回升向好的“濃濃春意”。一季度中國國內生產總值同比增長5.3%，其中內需對經濟增長貢獻率達85.5%，是推動經濟增長的“主力軍”。



汪文斌表示，聯合國貿發會議報告預計今年中國經濟將實現5%左右的增長目標。美國管理咨詢服務公司科爾尼發布的2024年全球外商直接投資信心指數顯示，中國排名從去年的第7位躍升至第3位。彭博社報告顯示，未來5年中國在全球新增經濟活動中占比將位列全球第一。



汪文斌說，展望未來，中國經濟回升向好、長期向好的趨勢不會變。相信隨著高質量發展和高水平對外開放的不斷推進，中國經濟將在穩中有進的基礎上加速轉型升級的步伐，為世界經濟作出更大貢獻。





