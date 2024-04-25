外交部：中國對全球經貿發展貢獻有目共睹

外交部發言人汪文斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月25日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌4月24日在例行記者會上應詢表示，加入世貿組織以來，中國作為最大的發展中成員，始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，切實履行世貿組織承諾，所發揮的積極建設性作用獲得各方高度讚賞，對世貿組織和全球經貿發展所作貢獻有目共睹。



在當天的記者會上，有記者提問有關中國在2001年加入世貿組織時，曾承諾盡快加入《政府採購協定》（GPA）的相關問題。



汪文斌就此表示，中國一貫堅持遵守加入世貿組織的承諾，也是遵守世貿組織規則的“模範生”，這一點世貿組織多次予以肯定。



汪文斌說，加入世貿組織以來，中國作為最大的發展中成員，始終堅定支持多邊貿易體制，踐行真正的多邊主義，切實履行世貿組織承諾，立足國情不斷完善社會主義市場經濟體制和法律體系，擴大高水平制度型開放，全面深入參與世貿組織改革，積極幫助其他發展中成員，特別是最不發達國家融入多邊貿易體制。過去一年，中方成為首個完成《漁業補貼協定》批約的發展中大國，引領完成投資便利化協定文本談判，推動世貿組織實質性結束部分全球數字貿易規則談判，所發揮的積極建設性作用獲得各方高度讚賞，對世貿組織和全球經貿發展所作貢獻有目共睹。





