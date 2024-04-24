國際能源署：EV並沒有式微

國際能源署（IEA）4月23日發佈了純電動汽車（EV）最新市場動向相關報告。在報告中預測稱，到2035年EV將在全球新車銷量中佔比超過5成。以中國廠商為中心銷售的低價車將促使EV市場擴大。條件是車載電池價格降低以及充電基礎設施完善。



日經中文網消息，IEA每年4月都會公佈EV市場（包括插電式混合動力車（PHV））的中長期展望報告。此次首次給出了截至2035年的估算數據。2035年是歐盟（EU）和美國加利福尼亞州等原則上禁止銷售包括混合動力車（HV）在內的引擎車的年份。



到2030年，EV在全球新車銷量中的佔比將從2023年的15%提高到40%，到2035年將超過50%。到2030年預計累計銷量將從2023年的不到4500萬輛增加到2億5000萬輛，提高到6倍，到2035年將超過5億2500萬輛，達到12倍。



該報告指出，如果各個國家和地區採取雄心勃勃的EV推進措施，銷量將會進一步增加。同時還提出，2035年的EV銷量將佔新車總銷量的三分之二。



從地區來看，全球最大的汽車市場中國的增幅較大。到2030年，預計EV將佔新車銷量的三分之二，到2035年這一比例將達到85%。在中國，1萬美元左右的低價小型EV越來越普及。該報告稱，在2023年中國市場銷售的EV中，有大約6成的價格低於引擎車。



目前美國的EV需求正在放緩。特斯拉4月15日表示，將在全球裁員10%以上。有人猜測特斯拉將退出小型EV開發業務。



IEA指出，美國將在2024年以後實施更加嚴格的廢氣規定，從中長期來看，EV比例將會提高。並預測到2035年，美國市場的EV比例將達到70%以上。



預計在引入更嚴格環保規定的歐盟及英國，2035年的EV佔比將達到85%以上。IEA總幹事法蒂·比羅爾在4月23日的聲明中表示：“數據表明EV勢頭正在持續。全球性的EV革命不僅沒有式微，還正在走向新的發展階段”。



但預計日本的EV佔比到2035年也僅為30%。日本政府提出到2035年將所有新車都轉變成“電動車”的目標，但電動車不僅包括EV，還有使用汽油的HV。



IEA指出EV市場擴大的前提是降低車體和車載電池的價格及通過政策扶持建設充電基礎設施。



在中國以外的國家，EV價格比引擎車高10～50%。雖然2023年佔EV製造成本3成以上的電池的價格比2022年下降了14%，但由於需求擴大及原材料供應依靠中國等，鋰等稀有金屬的採購價格有可能上漲。



擴大引進不用鈷和鎳的低價磷酸鐵鋰（LFP）電池及新一代全固體電池是EV普及的關鍵。



歐美對低價的中國EV流入影響本國廠商的經營越來越警惕。



法國2023年12月將從中國等亞洲進口的EV排除出了購車補貼之外。歐盟也開始實態調查中國產EV，今後關稅有可能提高。



美國將《通膨削減法案》（IRA）的稅收優遇對象限定於北美生產車。



IEA的需求預測將從中國到世界各國的出口增加、EV價格面臨下滑壓力的效果考慮了進去。如果歐美持續阻止中國EV流入，將引起EV市場割裂，預計EV價格下跌的普及願景的前提就會打亂。



擴大充電基礎設施的建設也是條件。2023年公共充電設備比2022年增長4成至400萬家。IEA預計要想實現2035年的EV銷售預測，需要將充電設備增至6倍，達到2500萬處。除了各國政府及民營企業要建設基礎設施外，構建穩定的供電網也是面臨的課題。