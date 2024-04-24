美國航天局公佈火星模擬乘員項目最新進展

中評社香港4月24日電／美國航天局23日在其官網發佈的一份新聞公報中介紹，為期約一年的火星模擬乘員項目第一期目前已經進展超過300天，在模擬的火星棲息地中，志願者們完成了火星漫步、作物種植及設備維修等任務。



據新華社報導，美國航天局的火星模擬乘員項目名為CHAPEA（“乘員健康和性能探索模擬”的英文首字母縮寫）。第一期共4名志願者，于去年6月25日進入位於休斯敦的美國航天局約翰遜航天中心火星模擬棲息地——一個面積約158平方米的居住艙。



公報介紹，這4名志願者進駐項目已滿300天。過去300天中，4人進行了多次模擬“火星行走”，種植並收穫了西紅柿、辣椒、綠葉菜等作物用於補充他們的食物，完成了多項生物和物理方面的實驗。此外，他們還參與了模擬棲息地以及一些設備的維護等任務。



負責作物種植的項目專家此前介紹，在較長時間的火星表面生存中，種植作物非常重要，既是對包裝食物的一種補充，為宇航員補充新鮮食物，而且對於生活在狹窄隔離空間中的宇航員來說，種植活動也提供了心理疏導功能。



為了更真實地模擬火星環境，志願者們進駐項目時，乘坐一種加壓漫遊車原型，進入火星模擬棲息地中。模擬棲息地在設計上也會使志願者面臨多種壓力因素，比如資源受限、空間隔離感、設備故障等。



第一期火星模擬乘員項目按計劃將於今年7月6日結束。美國航天局共計劃開展三期這樣為期一年的項目，並表示，在探月項目以及類似CHAPEA這樣的地面項目中獲得的經驗，將有助於準備好跨出未來的一大步：把宇航員送上真正的火星。