中評數據：香港對內地人才日趨接納

圖1 2018自2023年度各類人才入境計劃的獲批申請數目變化 （中評智庫大數據中心製圖） 圖2 三項2023年度獲批簽證人數較增幅較大的人才計劃申請者來自內地的比例 （中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港4月30日電/自特首李家超在首份施政報告中提出“搶人才”政策以來，香港陸續推行並優化多項人才入境計劃，其中最受矚目的當屬2022年12月底起實施的高端人才通行證（下稱“高才通”）計劃。此外，為補充疫情後多個行業出現的勞工缺口，特區政府於2023年中起亦開始放寬對多個行業的輸入外勞限制，其中經優化的補充勞工計劃涵蓋26個過去不准輸入外勞的職位。



特區政府吸引外來人才及勞工的積極取態目前已取得顯著成效，而當中被招徠的人才及勞工主要以內地人為主，並多次成為香港社交媒體熱議的話題。網上不時傳出內地遊客來港感到被歧視的爭議，那麼內地人來港就業也會遭歧視嗎？普通香港市民如何看待職場中有越來越多的內地人呢？中評智庫大數據中心通過數據分析得出結論：目前香港主流民意已普遍接納兩地人才在職場上日益融合的趨勢，針對內地人才來港工作的抵觸與反彈情緒已降至較低水平。



如圖1所示，自2022年底特區政府喊出“搶人才”的口號以來，多項人才入境計劃的獲批申請數目皆有明顯進帳，包括輸入內地人才計劃、非本地生畢業來港/回港就業安排（下稱“IANG”）、優秀人才入境計劃、以及增幅最顯著的“高才通”。結合圖2，進一步分析三項在2023年度獲批簽證人數增幅較大的人才計劃，可見絕大多數簽證者的來源地皆為內地，且IANG與優秀人才入境計劃的佔比皆較2022年度有所提升。“高才通”計劃由於在2022年底才開放，故2022年度批出的簽證僅有875人，遠低於2023年度的49737人，因此2023年來自內地獲批申請者的佔比雖然稍降，但其所反映的意義並不大。總體來說，2023年各項人才入境計劃的獲批申請者之所以激增數倍，主因仍是特區政府在推出“搶人才”政策後，大批內地人才開始進入香港。

