香港特區政府將引入合資格非本地培訓牙醫

立法會會議現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月25日電（記者 段曉魯）香港醫務衞生局副局長李夏茵昨日在立法會表示，《2024年牙醫註冊條例草案》目的是提供新途徑，引入合資格非本地培訓牙醫，《條例草案》會增設適用於所有牙醫的有限度註冊，以及適用於專科牙醫的特別註冊。



李夏茵表示，香港牙醫目前人手嚴重不足是眾所周知的。根據2020年醫療專業人力推算在2030及2035年人手差距分別為115及102名牙醫，到2040年才有望紓緩。由於行業約四分三人手在私營執業，公營界別短缺更為嚴峻。截至今年1月1日，衞生署牙科醫生職位空缺率已達百分之二十七，嚴重影響牙科護理服務。



李夏茵亦表示，《2024年牙醫註冊條例草案》目的是提供新途徑，引入合資格非本地培訓牙醫。《條例草案》會增設適用於所有牙醫的有限度註冊，以及適用於專科牙醫的特別註冊。非本地培訓牙醫只要獲衞生署、醫管局、香港大學或菲臘牙科醫院在內的指明機構揀選作全職受僱工作，便可以向牙管會申請直接在指明機構服務。及後，他們服務至少五年而表現令人滿意的話，便可獲牙管會部分甚至完全免除考試，過渡至正式註冊，及後可在香港任何機構執業。而增設的暫時註冊則為促進專業交流，容許其他司法管轄區的牙醫在香港進行不多於14日的臨牀教學或研究，他們不能過渡至正式註冊。

