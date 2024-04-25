許正宇：136間家族辦公室正準備落戶香港

立法會會議現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月25日電（記者 段曉魯）財經事務及庫務局局長許正宇昨日在立法會表示，專責團隊自2021年6月成立至2024年3月底合共接獲超過650個在香港成立家族辦公室的查詢，並有136間家族辦公室表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務。



許正宇表示，根據投資推廣署委聘的顧問所作研究並於今年三月公布的結果，估計在2023年年底約有2700間單一家族辦公室在港營辦，當中超過一半由資產超過5000萬美元的超高淨值人士成立。投資推廣署的家族辦公室團隊為有意到港發展的家族辦公室及超高淨值人士提供一站式支援服務。專責團隊自2021年6月成立至2024年3月底合共接獲超過650個在香港成立家族辦公室的查詢，並有136間家族辦公室表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務。



許正宇亦表示，特區政府的目標是在2025年年底前協助不少於200間來自任何地區的家族辦公室在港設立或擴展業務。專責團隊有信心達致該績效指標。在2023年，專責團隊在香港、內地和海外舉辦了超過150場不同形式的投資推廣活動，以親身互動的方式向目標客戶群推廣香港作為家族辦公室中心樞紐的競爭力和獨特優勢。

