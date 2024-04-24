聯合國開始治理塑料污染新一輪談判

中評社香港4月24日電／為期一周的聯合國治理塑料污染新一輪談判23日在加拿大首都渥太華正式開始。聯合國環境規劃署表示，此輪談判必須取得有意義的進展。



這是旨在制定一項具有法律約束力的塑料污染（包括海洋環境中的塑料污染）國際文書的政府間談判委員會的第四屆會議，該委員會希望在今年年底前制定一項關於塑料污染治理的全球協議。



新華社報導，聯合國環境規劃署執行主任英厄·安諾生在開幕時說，本輪談判必須取得有意義的進展，這樣才可以在今年年底的第五屆會議完成文書制定的進程，為結束塑料污染奠定基礎，從而保護人類和生態系統的健康。



據聯合國環境規劃署數據，除非改變塑料的生產、使用和處置方式，否則每年進入水生生態系統的塑料垃圾可能會從2016年的900萬至1400萬噸增加到2040年的2300萬至3700萬噸。



第五屆聯合國環境大會續會2022年3月在肯尼亞首都內羅畢通過《終止塑料污染決議（草案）》。決議指出，建立一個政府間談判委員會，到2024年達成一項具有國際法律約束力的協議，涉及塑料製品的整個生命周期，包括其生產、設計、回收和處理等。



為此，聯合國環境規劃署受各國政府委託，組織和管理相關的政府間談判委員會的工作。前三屆會議分別在烏拉圭、法國和肯尼亞舉行。計劃中的第五屆也是最後一屆會議將於2024年11月25日在韓國釜山開始。

