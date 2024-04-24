江啟臣會勘快速道路　完工期看出野心？

江啟臣辦理東豐快速道路工程進度會勘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中24日電（記者 方敬為）中國國民黨“立法院副院長”江啟臣今天會勘台中“東勢豐原快速道路”工程進度，該工程自2003年啟動規劃迄今，分5標工程，目前第4、5標完工，正在施作第3標，江啟臣要求有關單位把關進度，如期如質完工，預計2026年3到5標能率先通車，2029年全線啟用。江啟臣被視為2026台中市長熱門人選，督促重大建設，此工程的完工期與下屆市長任期重疊，背後是否透露出野心？耐人尋味。



東勢豐原生活圈快速道路工程（簡稱：東豐快）為國道4號系統交通延伸，省道台三線的替代道路，2003年由台中市政府接續官方辦理工程，施工5年後，被“最高法院”撤銷環評結果，2019年2月重啟計劃推動，2022年10月復工，今年1月核定中央補助經費，“交通部”編列新台幣49.97億元，“內政部”編列59.24億元，中市府自籌40.39億元，繼續推動。



江啟臣表示，東豐快施工過程曾因環評案停工，被批“斷頭橋”道路，經台中市政府爭取和官方核撥補助現已復工，現在可以看到新立的橋墩，不再是斷頭橋，加上包括他在內選區民代爭取的東豐快新社聯絡道可一起在2029年完工，將是大台中高速路網最後一塊拼圖。

