藍常委批朱：只在中常會譴責綠　其他無作為

國民黨中常委孫健萍接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月24日電（記者 楊騰凱）中國國民黨中常委孫健萍今日開炮，批國民黨對民進黨缺乏有效制衡，只會在中常會上譴責綠營，其他具體手段束手無策，這符合人民的期待嗎？為此，他將發動中常委與黨員有約的咖啡會，聽取基層對黨的改革建議，希望重拾人民對國民黨的認同與支持。



孫健萍為南開大學法學博士，2022爭取國民黨高雄市長提名未果，現為國民黨中常委。



孫健萍今日出席國民黨中常會，並於會後受訪。



孫健萍表示，昨天台灣民意基金會公佈最新的民調，民進黨支持度32．9％，國民黨19．2％，台灣民眾黨18．6％。這樣的民調顯示，第一，從2024選後三個月，民進黨的基本盤已經回流。第二，國民黨與民眾黨對分非綠支持度。對於一些重大議題，國民黨缺乏有效制衡。加上2024敗選之後，國民黨沒有深切檢討敗選原因，反而進行一連串突襲式的組改，包括智庫大裁員，來轉移敗選的責任。



孫健萍指出，國民黨缺乏議題主導能力，使得支持度一點一滴的流失，實際上從花蓮震災，乃至於電價飆漲，還有錯誤的能源政策導致桃園等地跳電頻繁，觀光業者的生計受到重挫，人民生活痛苦指數飆升。國民黨本應站上第一線，展現苦民所苦的決心，卻只會在中常會上譴責綠營，其他手段束手無策，這符合人民的期待嗎？



孫健萍指出，因此，他剛剛在中常會也請朱立倫可以放下身段，傾聽基層黨員的聲音，重回改革的正軌。我們希望可以找回台灣未來發展的願景，他預計下周一召開中常委與黨員有約的咖啡會，接著還會巡迴各縣市，聽取基層支持者對改革的建議，再彙整送上中常會，並請國民黨中央召集“立法院”黨團，盡速解決人民的問題，重拾人民對國民黨的認同與支持。