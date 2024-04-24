拚黨主席延續政治生命？侯：去問媒體

新北市長侯友宜接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北4月24日電（記者 張穎齊）台“監察院”大動作調查中國國民黨新北市長侯友宜35年前舊案外，24日又有媒體報導，侯友宜2024敗選後，為延續政治生命並布局2026新北市長接班人，對拚2025國民黨主席之位沒說不。侯友宜今日笑說，他努力把新北市政做好，那是媒體寫的，去問寫的媒體！



台媒風傳媒今早出刊報導，侯友宜2024競選失利後，國民黨內多數認為侯友宜2026年卸任新北市長後就淡出政壇，但侯幕僚為延續侯的政治生命，勸進侯拚2025年國民黨主席改選，並為2026新北市長接班人、現任新北市副市長劉和然布局。



侯友宜今日下午出席新北市議會定期會報告，民進黨新北市議員輪番對侯友宜進行政治議題質詢。



民進黨議員戴瑋姍質詢，媒體報導侯友宜要徐圖國民黨主席，是否為真？國民黨2026新北市長人選中，以國民黨台北市副市長李四川呼聲最高，侯友宜是不是很討厭李四川？侯屬意的人就是劉和然？



侯友宜笑說，他就努力把市政做好，那是媒體寫的，他不得而知，要就去問寫的媒體，而李四川與他曾是老同事，劉和然是他的副市長，大家各司其職，好，謝謝。



民進黨議員李宇翔追問，新北市府早就沸沸揚揚，有人蠢蠢欲動動用行政資源布局嗎？侯友宜確定沒有接班人？侯友宜則說，他不感興趣，離選舉還很長，他當然是捍衛行政中立的。

