賴未申報勞力士　民進黨：未達20萬元

綠委莊瑞雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月24日電（記者 黃筱筠）民進黨連日猛攻國民黨“立委”徐巧芯穿著、行頭，質疑勞力士鑲鑽名錶未申報，卻遭中國國民黨反擊，賴清德戴勞力士錶也同樣未申報。民進黨中常委、英系“立委”莊瑞雄下午在中常會後主動對媒體說明，賴在會中有感而發說，其表姐在他當選“國大”時，送了一只勞力士，但不知道跑哪去，他自己後來也有買一只，但有手機之後就沒什麼戴。



民進黨發言人吳崢表示，賴清德手錶價值不到新台幣20萬元，並未達到申報標準。



莊瑞雄中常會說，賴清德在中常會有感而發說，過去媽媽曾送給他一只幾百元的手錶，後來選上“國大代表”，表姐送他勞力士，但是不知道跑到哪去。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘在底下還說，是不是拿去當鋪了？大家一聽哄堂大笑。



莊瑞雄說，後來賴清德自己買了一個勞力士，但是有手機之後也沒有戴。賴清德當下有感而發說，大家把媒體聚焦在賴身上就可以轉移焦點。賴清德還說新北市萬里老家價值衹有新台幣17萬，信託都信託不出去，每年要貼錢快要上百萬，請人家去做導覽等。賴說台灣政治攻防好激烈，但是聰明的人會拿賴清德來轉移焦點。



民進黨中常委、挺賴“立委”吳思瑤說，國民黨已經沒有大是大非，為了圍魏救趙去抹黑賴清德，黨內同志要幫忙。賴清德心有所感才會這樣說，賴還說萬里老家經過鑑定，衹有17萬價值，卻被炒作是“萬里帝寶”非常荒謬，賴以這個例子告訴大家。同事之間事實是如何要講清楚，遇到對方惡意炒作，要為受到圍剿的同仁挺身而出。



吳思瑤說，她在會中也表達“自己也是受害者，1個1500元項鍊，被說成價值77萬，2千元手鐲被說成卡蒂亞，如果真的是，我願意半價賣，賣出去的錢捐給花蓮賑災”。