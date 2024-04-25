戴湘儀：綠認侯還有能量　非要打到趴

新北市議員戴湘儀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北4月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨新北市長侯友宜競選2024大位失利後，行事低調，近期卻發生“監察院”要查侯友宜35年前舊案，傳出侯友宜被勸進拚2025國民黨主席，聲勢再起。侯友宜子弟兵、國民黨新北市議員戴湘儀接受中評社訪問表示，不確定侯友宜之後的規劃，就看侯怎麼想，但她認為民進黨仍認為侯還是有很多的政治量能，因此還是當成大目標進行攻擊。



戴湘儀，1991年生，英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士，新北市第三選區（新莊）議員，歷任新北市政府副發言人、新聞局機要秘書、新聞台主播、政治線記者，曾主跑時任台北市長柯文哲、侯友宜。



戴湘儀表示，關於侯友宜卸任新北市長後的規劃，她不能確定，都要看侯友宜本人怎麼想，而民進黨現在會這樣攻擊侯友宜，也代表民進黨認為侯還有有很多的政治能量，仍當成大目標進行攻擊，民進黨很多的做法就是非要把侯打趴到極點、不留後路，其實很不厚道。



戴湘儀說，可看到民進黨執政下的“監察院”，翻出35年前時任台北市中山分局刑事組長的侯友宜與時任世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境對峙的舊事進行約詢，就是故意等2024選完後翻舊帳、秋後算帳，從2018年的“促轉會”打著促進轉型正義，實際上如東廠，此次“監察院”也如東廠翻版，侯35年前也不是下命令的指揮官，只是聽令行事的角色，民進黨此刻卻大動作政治追殺、清算，民眾都看不下去。



關於侯友宜布局2026接班人、延續政治生命傳聞，戴湘儀說，她在新北市府與侯友宜工作過一段時間，她觀察侯真的非常不政治，相信侯不會去特別思考誰接班或擋誰？侯從頭到尾都希望市政為先、人民為重，這是侯的核心價值。

