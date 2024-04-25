梁正中：台仰賴燃氣發電　發生衝突不堪一擊

逢甲大學環境工程與科學系教授梁正中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月25日電（記者 方敬為）針對台灣在緊急事態下的供電能力，逢甲大學環境工程與科學系教授梁正中接受中評社訪問表示，按現行能源政策規劃，未來有高達八、九成的比例仰賴燃氣發電，而天然氣需要外部海運進口，存量僅11到14天，倘若碰上台海衝突等緊急事件，船隻無法進到港口補給，台灣就會面臨“斷氣斷電”的窘境，台灣的供電能力在緊急事態下恐怕不堪一擊。



梁正中，成功大學化工研究所博士，曾任逢甲大學環工系系主任，研究專長包括空氣污染控制、大氣反應與傳輸、環境品質分析、室內空氣品質等。



政治大學台灣安全研究中心今年3月舉辦“2023TTX區域安全兵推” 報告指出，台灣在面對台海衝突情境，面臨嚴重問題是能源儲備，當前台灣的電力42%靠燃煤、戰備儲量40至42天，天然氣39%、儲量11至14天，核能8%，燃煤、燃氣都仰賴外部輸入，一旦遭遇封鎖，立即凸顯脆弱性。供電系統同樣脆弱，電網關鍵樞紐集中於三大超高壓變電所，一旦被毀就可能全面癱瘓。



梁正中認為，該兵推忠實呈現台灣當前能源政策所面臨的挑戰，台灣將發電主力全壓住在火力發電，燃煤、燃氣發電就占了八到九成，未來更是以燃氣發電為主體，但問題在於，台灣本身產氣、產煤的量非常低，撐不起能源供應，大部分的原料需要靠海運進口，也就是說，只要海上出現變數，導致航運無法入港，台灣的能源供應就可能坐吃山空。



他提到，台灣為了發展燃氣發電，建造第一至五天然氣接收站，遍及全台，前陣子備受討論的第三接收站在桃園觀塘工業區，未來興建的第四接收站在台北港、第五接收站在台中港，天然氣並不容易獲得，而且海運船運方面風險相對較高，碰上天災或者戰亂就會受阻，不是理想的能源來源，且天然氣接受站在戰時也可能成為攻擊目標，就算海上航路沒被封鎖，只要接收站被摧毀，同樣無氣可用。



梁正中示警，台灣繼續採用現在的能源思維方式，極度不堪一擊，將能源供應全部集中在燃氣、燃煤發電，是不可思議的事情。此外，民進黨政府又訴求發展再生能源，包括風電、光電，但這些綠能的能源轉換率低，更遑論離岸風機也在外海，真正碰上緊急事態時，也難以確保風機正常運行，是一大隱憂。