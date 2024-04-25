梁正中語中評：台灣因政治排除核能實在無奈

逢甲大學環境工程與科學系教授梁正中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月25日電（記者 方敬為）台灣自今年4月起調漲電價，北台灣隨即在4月15日起，連日頻繁跳電，引發“缺電”議論。逢甲大學環境工程與科學系教授梁正中接受中評社訪問表示，雖然官方強調跳電不代表缺電，可是從頻率來看，不免難以讓人信服，加上未來能源政策以燃氣發電為主，在核能停用，其他再生能源比例短時內又無法提升的情況下，台灣的發電成本會越來越高。



梁正中認為，台灣未來的電價勢必得再調升，工商界的成本壓力會更大，民生物價也恐怕隨之上揚，倘若真的“缺電”，在能源捉襟見肘的困境之下，台灣的產業可能就要考慮外移，否則以當前的能源政策而言，恐怕無法支撐經濟發展，業者在台灣面臨能源不足、能源價格攀升的問題，不得不出走，民生用電同樣也會有負面影響。



梁正中，成功大學化工研究所博士，曾任逢甲大學環工系系主任，研究專長包括空氣污染控制、大氣反應與傳輸、環境品質分析、室內空氣品質等。



台灣電力公司於今年4月15日晚間，有4部機組接連出現故障問題，加上夜間缺乏太陽能發電，造成電力供應吃緊，備轉容量率一度低至3%，北台灣瀕臨停電、限電危機，包括桃園市、新北市陸續發生部分區域跳電災情，台電並啟動需量競價，向用電大戶請求支援，包含台積電、核一核二廠，以及台中渦輪柴油發電、水力發電等，台灣的能源政策再次引發質疑。

