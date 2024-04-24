台北城市科技大學企業講座　邀名人實務教學

中評社台北4月24日電（記者 盧誠輝）台北城市科技大學企業管理系24日舉辦企業講座，邀請有“亞洲有氧天王”稱號的男藝人潘若迪到校演講，還有基隆商工的高中生遠道而來聽講，潘若迪整場演講妙語如珠，逗得台下學生笑聲不斷，最後潘也以台灣知名資深電視製作人王偉忠曾送給他的名言“順著天賦做事，逆著個性做人”，來勉勵學生。



潘若迪以“社群媒體與健康世界的斜槓經營”為題演講，整場演講妙語如珠，逗得台下學生笑聲不斷，還帶著學生大跳由他自創的“機車舞”，炒熱現場氣氛，現場跟學生直接互動，且有問必答。



潘若迪表示，他從事有氧舞蹈運動教學已逾30年，每天早睡早起，持續健身保養身材，數十年如一日，他希望同學若找到有興趣的職業就要堅持到底，每天保持好心情與正能量，只要堅持到底就能成功，最後他也以王偉忠曾送給他的名言“順著天賦做事，逆著個性做人”，來勉勵學生。



曾擔任過藝人蕭亞軒、王力宏、S.H.E經紀人的台北城市科技大學企管系行政主任鄧孔彰表示，該系相當重視實務教學，平常除舉辦各式大小活動讓學生實作外，也經常邀請名人到校演講，例如上學期就曾邀請到電商女王王思佳、網紅薔薔林嘉凌等知名藝人，藉由名人經驗分享，讓學生瞭解職場現況，並透過活動讓學生主持、直播等實作來累積經驗。

