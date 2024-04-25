南投特殊信仰慚愧祖師　源自福建

慚愧祖師像。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月25日電（記者 方敬為）南投縣鹿谷鄉一帶有全台特殊的“慚愧祖師”信仰，全鄉就有10座慚愧祖師廟，每年農曆3月16日祖師千秋聖誕，當地廟宇會聯合舉辦宗教慶典，相當熱鬧，該信仰源自福建、深根南投，國民黨南投縣長許淑華24日下午連跑10座廟響應祖師聖誕祝壽，祈祝祖師公繼續造福地方，福澤鄉親，全縣風調雨順，農民五穀豐登，鄉親宜居幸福。



許淑華24日下午偕同藍委游顥等人，依序前往初鄉村城東宮、鹿谷靈鳳廟、彰雅祝生廟、鳳凰山寺、竹豐德峰寺、和雅長興寺、內湖福興廟、和雅鶴山廟、溪頭龍山廟、廣興寶興宮，逐一向各廟寺供奉的慚愧祖師焚香參拜並獻祭花果金帛，也都添了香油錢為祖師公賀壽。



許淑華表示，南投縣八通關古道沿線慚愧祖師香火興旺，位於鳳凰村頂城的鳳凰山寺就已建廟超過300年，不僅有開闢古道的清朝總兵吳光亮所立的“萬年亨衢”石碣，寺中更有清光緒元年吳光亮之兄吳光忠親贈的“佑我開山”古匾，祖師公神威顯赫從古至今都令人津津樂道並深深感恩戴德，她除了逐一參拜鹿谷10座陰那慚愧祖師公廟，向祖師公致上最高崇敬，也特別祈祝祖師公繼續保佑鹿谷及南投全縣風調雨順五穀豐登。



傳說，慚愧祖師乃唐代福建沙縣人，出生於817年4月15日，姓名潘拳，少時出家為僧，雲遊四方。後在粵地陰那山建道場，長居三十載，廣教弟子。將圓寂時，認為一世未能廣度眾生，心覺慚愧，故令弟子在自身的靈骨塔寫上“慚愧”兩字，因稱“慚愧祖師”。另說，慚愧祖師為道教神明，為明朝福建省平和縣人潘達孔、潘達德、潘達明三兄弟合稱，三兄弟深明武術且行醫濟世，“慚愧”本是此三人之謙稱，成神後，人稱三人為“慚愧祖師”。



慚愧祖師信仰於明鄭時期引入台灣，因入山開墾的漢人深信“生番出草”期間，慚愧祖師會託夢，提示民眾防備攻擊，因此深受漢人及平埔族信奉。

