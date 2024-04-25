中評關注：藍全力促綠核能轉向　兩岸也行？

藍營以馬英九為首，許多人士都將赴大陸訪問交流，可能會讓民進黨備感壓力。（中評社資料照） 中評社台北4月25日電（記者 張嘉文）民進黨2024當選人賴清德520 就職進入倒數，新的民進黨政府執政團隊名單，除了“國安”和兩岸人事尚未正式公布外，已大致底定。近來外界也逐漸嗅到新的“賴政府”對於過去八年蔡英文執政的政策，似乎有了轉向的空間出現。



以最近熱議的能源問題，也就是該不該繼續使用核電為例，在中國國民黨全面施壓、民進黨智庫副董事長童子賢對核能的看法改變，加上美國、日本都有專家提出建議的情形下，民進黨已有出現對於核能可以理性討論的聲音，都促民進黨必須回到現實問題。



畢竟當進入七、八月夏季用電量暴增階段，剛上任的“賴政府”就必須面對沉重的電力足不足夠問題，稍有差錯全台任何一個地方出現停電，都會讓“賴政府”無法站穩腳步，對於接下來的執政非常不利。



尤其在多位藍委提出“核子反應器設施延役條例草案”，期盼透過核電延役方式，解決台灣迫在眉睫的能源危機，民進黨整體反對的力道並不大，大有機會順著這個台階而下，稍解原本非核家園。



這樣的狀況就讓人不禁聯想，如果核能立場在內外壓力下有機會使新的“賴政府”轉向，套用在兩岸政策上，可不可行？有沒有機會？



眾所皆知，賴清德的“台獨”立場很難改變，但他也不只一次表達務實的態度，甚至曾在接受外媒專訪時強調，沒有所謂的獨立路徑，他的責任是維持和平穩定現狀。加上美國在賴清德520就職前，頻繁和中國大陸接觸溝通，美國國務卿布林肯24日到26日就在中國大陸進行訪問，預計將和中方層峰進行會面，觸及兩岸問題，都可以預見賴清德之後將承受更多來自美方的壓力。

