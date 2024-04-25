黃心華語中評：賴不轉變 兩岸堆疊善意困難

新北市議員黃心華接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北4月25日電（記者 張穎齊）日前習馬二會釋出開放兩岸旅遊善意，國台辦發言人朱鳳蓮24日指出，大陸將採取積極措施來推動，但台灣方面仍存在一些人為阻力和障礙，呼籲民進黨當局盡速解除禁止台灣人組團赴陸旅遊令。中國國民黨新北市議員黃心華接受中評社訪問表示，他認為賴清德不會有太多的善意轉變，兩岸關係在短時間內看不到好轉的契機。



黃心華，中央大學土木工程博士，歷任國民黨智庫“國政策基金會”副執行長、國民黨副發言人、稻江科技暨管理學院運輸與物流學系專任助理教授、“國軍”桃園總醫院少尉工程官等。 現為新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）議員。



黃心華表示，有鑑於中美高層近期頻頻接觸，美國也相當關心賴清德5月20日上任前後的兩岸關係，但他很悲觀，兩岸難於恢復以往旅遊暢通的榮景，因性格決定命運，賴清德性格就是很強硬，從政治上來說，不覺得賴會有多大善意的轉變。



黃心華指出，從賴清德近期公布的未來“內閣”人事中，即能看出很多都是過去幫民進黨選舉或招募選舉資源的人，或是過去在專業領域上有重大瑕疵的人，凸顯賴用人只為民進黨利益，只用符合自己個性的人，所以他推估對未來賴的執政下，短時間兩岸交流、旅遊是看不到好轉的契機。



黃心華向中評社說，兩岸交流分很多層次，旅遊觀光是其中之一，他認為從政治、商業、民間、專業等各方面，都應擴大彼此的交流，在過去幾年疫情的肆虐下，對台灣的觀光旅遊、餐飲業造成非常重大的衝擊，很多優秀的旅遊、餐廳業者都活不下去，很多經驗豐富的餐飲人員都離開職場，對台灣來說是重大的產業人才損失。

