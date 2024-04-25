中評關注：侯被傳參選黨主席　很多政治想像

國民黨新北市長侯友宜。（中評社 資料照） 中評社台北4月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨新北市長侯友宜近日被傳言考慮參選黨主席，對此侯24日笑著說他對此事不得而知，要大家去問報導的媒體，態度頗為曖昧。如果侯對主席職務起心動念，那可能有兩個原因，第一個是要保住自己屬意的市長接班人，第二個則是有意再戰一次大位。



台灣輿論24日傳言，侯友宜2024競選失利後，藍軍內多認為侯友宜2026年卸任新北市長後就只能漸漸淡出政壇，但侯幕僚為助侯延續政治生涯，勸進侯參戰2025年國民黨主席，好為2026新北市長接班人、現任新北市副市長劉和然的提名進行布局。



對於外界的傳言，侯友宜24日在議會答詢時表示，他就努力把市政做好，那是媒體寫的，他不得而知，要就去問寫的媒體。至於有沒有心儀的新北市長接班人選，侯則說這個議題他不感興趣，離選舉還很久，他捍衛行政中立。侯友宜的發言看似否認，但換個角度想也確實未把話完全說死，似乎仍留下想像空間。



儘管各方看法多認為侯友宜參選黨主席的可能性有限，一來侯長期缺乏對黨務、黨員的經營，匆忙上陣本就不易脫穎而出，二來國民黨黨員結構當中，外省系統為一大宗，本土出身的侯友宜更不容易獲得這類深藍黨員青睞。



不過侯假如最後真的對參選黨主席動念，很可能有兩個原因，第一是為了保住自己屬意的新北市長接班人選，現任副市長劉和然。畢竟國民黨2026新北市長參選人選，目前看似以台北市副市長李四川呼聲最高，2025誰當上主席，對於提名就有最大的話語權。



倘若侯真能選上主席，劉和然自然最可能獲得提拔披掛上陣，但其實侯或許也不必參選主席，作勢爭取主席寶座也可以是以進為退的一個策略，如果能和尋求連任的黨主席朱立倫取得妥協，使劉和然的參選提名獲得保證，侯便可支持朱連任，不必親自戴鋼盔上場打這一仗。

