且十：賴清德要在“520”承諾“維持現狀”？

資料圖 中評社北京4月28日電（作者 且十）羅森伯格19日出席美國外交政策研究所（Foreign Policy ResearchInstitute）一場紀念“台灣關係法”立法45周年的視訊會議中說，今年1月台灣選舉落幕後，她已兩度與賴清德會面，她與賴有許多很好的對話。“我們與他談得很愉快，他很清楚政策優先級，包括他對維持（台海）現狀的承諾，我們當然非常歡迎。”



對於布林肯在台灣賴清德上任前訪問中國，羅森伯格說，維繫華盛頓與北京開放的溝通管道是拜登政府管理與中國整體競爭做法的要素，這是為確保雙方的競爭不會演變為衝突，“當然在特別敏感或我們有重大分歧的領域上更是重要，而台灣自然是北京在幾乎每一次高級別互動時都會提出的議題”。



羅森伯格的話透露出兩個信息，一個是布林肯的中國之行，台灣問題是一個重要議題。第二個就是美國對賴清德“520”講話的保證是賴清德會承諾“維持台海現狀”。



1月13日台灣選舉後，羅森伯格已經去了台灣兩次，特別是最近一次，大家都認為羅森伯格是到台灣對賴清德的“520”講話進行耳提面命。在俄烏衝突勝負難定、中東亂局未解的當下，美國不希望台海衝突再起，管住賴清德的嘴巴當然成為一件重要的事。據此，有人樂觀地認為，美國“疑賴論”沒有消除，進入中美“共管‘台獨’”階段。



我覺得這個判斷太浪漫主義了，甚至可以說是錯誤的。

