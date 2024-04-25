快評：兩岸旅遊開放　等待台方消除障礙

中評社快評／國台辦發言人朱鳳蓮昨天強調，將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作；儘管目前兩岸交流合作仍然存在一些人為阻力和障礙，但相信，只要兩岸同胞共同努力、排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景。



近年兩岸人員往來因政治因素及新冠疫情而受影響。去年5月19日，國台辦宣布恢復台灣團客赴陸旅遊。去年8月24日，陸委會宣布恢復兩岸旅遊循序漸進開放計劃，自今年3月1日開放組團赴陸，但此一政策在今年春節前生變，僅開放3月至5月已報名出團者。



朱鳳蓮昨天的表態讓台灣民眾及旅遊業者感到振奮，相信兩岸旅遊已露出曙光，將會有好消息。目前的問題是，民進黨當局至今沒有解除禁管令，沒有開放大陸居民赴台交流。朱鳳蓮明確指出，衹有消除這些障礙，才能為兩岸旅遊和人員往來恢復正常創造有利條件。



台灣“交通部長”王國材昨天稱，台灣去年已釋出善意，目前球在對方，6月後將視陸方是否有善意且具體的回應，也就是開放自由行和陸客團來台灣。王國材之意，是要大陸方面先有動作，台灣方面視情況再定奪。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁即將率多位“立委”訪問大陸，此行將與大陸方面討論陸客、農產品等議題。台灣商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰昨天敦促台灣當局立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到8年前的觀光交流盛況。



台灣業者、民眾對旅遊開放的呼聲強烈，民進黨當局理當正視並儘快作出積極回應。