撤辣效應顯現　兩類買家入市

中評社香港4月25日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，樓市撤銷辣招後，3月份市況高速起動，新盤成為主要的“發電機”。全月新盤成交，據統計超過4100宗，為《一手住宅物業銷售條例》推出以來的單月新高。二手市場亦被新盤市場帶動，交投熾熱。



近月交投表現理想，而當中最多人談論的，莫過於大量“西餅客”湧現市場掃貨，個中原因在於資金多年沒有出路，尤其是房地產方面的投資機會少之又少。撤辣為市場造就了機遇，抑壓的購買力亦聞風而至，熱鬧的氣氛更感染了內地豪客，爭先恐後來港大手置業。



事實上，內地人來港置業，比很多港人都來得積極。他們覺得置業稅項大幅降低，加上購買數量亦無限制。



不少人都預期本月樓市會有降溫，尤其是新盤市場，但長實以十分吸引的價錢推出Blue Coast，又再次為市場注入了動力。須知道，這個新盤並不是主打一般的中小型單位，而是有大量的3房間隔，定位較為高端。雖然發展商的定價偏低，但單位的入場價平均也要2000萬左右，並非上車客會考慮。



高端客追捧 Blue Coast熱賣



Blue Coast除了吸引到大量的“西餅客”，也得到了“高端客”的垂青。雖然“高端客”有別於“西餅客”，未必會一次性買入大批單位，但資金雄厚是無可置疑的。更重要是，他們必定會選擇優質及高端的物業作為長線投資對象，Blue Coast就正好符合了他們的要求，難怪銷售取得如此佳績。



事實上，不少內地人對於香港有著無限憧憬，所以不少內地企業和人才，也選擇進駐香港，並且對香港的房地產亦趨之若鶩。而撤銷樓市辣招後，內地實力雄厚的買家就把握時機南下置業，而且往往都計劃大手入貨，這正是現時“西餅客”及“高端客”湧入市場的原因。筆者相信，短期而言，“高端客”和“西餅客”會是樓市的主要動力，而在可見的將來，內地買家必定會在市場中占有一個相當重要的位置。