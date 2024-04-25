留英學醫，期待歸來服務社會

孫澤遠在斯里蘭卡支教。 受訪者供圖 中評社北京4月25日電／據人民日報海外版報導， 立 志



對孫澤遠來說，他的成長之路與家庭支持密不可分。



“我們家的英語學習氛圍很濃厚。”孫澤遠說，“這得感謝我爸爸，小時候當我想說英語時，爸爸就會做我的陪練老師，和我用英語對話。在爸爸看來，英語是交流的工具，而非考試的一門學科。媽媽則每天清晨播放英語磁帶，幫助我沉浸在說英語氛圍中。”



媽媽的職業深深影響了孫澤遠。“她不僅是一名專業的精神科醫生，還是一名心理咨詢師”。在耳濡目染下，孫澤遠自小對心理學和醫學有著十分濃厚的興趣，並逐漸確定了學醫的志向。他被久負盛名的四川大學華西公共衛生學院錄取，攻讀預防醫學專業。



上大學後，孫澤遠有了更多自由時間。自大一開始，他便利用假期去斯里蘭卡和尼泊爾的小學支教，在擔任教學輔導工作的同時，瞭解不同的文化和生活方式。



在支教過程中，孫澤遠教授孩子們知識和技能，幫助他們更好地瞭解自己的潛力。而這段支教經歷，也為他日後專業方向選擇埋下了一顆種子。



2019 年夏天，孫澤遠前往加拿大英屬哥倫比亞大學參加公共衛生方向暑期學分課程。海外高校對於精神衛生全球化的學術視角讓他產生興趣，也令他有了出國深造的想法。本科畢業後他申請並入讀了英國倫敦國王學院的全球精神衛生碩士專業。



求 索



倫敦國王學院在全球擁有較高聲譽，尤其是心理、精神病學和神經科學專業排名居世界前列。其全球精神衛生碩士專業由倫敦衛生與熱帶病醫學院聯合培養，課程涵蓋了公共衛生和心理、精神病學的多個方面，包括全球精神衛生導論、社會心理、循證醫學，以及統計學基礎和進階統計學等科目。



在這一年學習時間裡，孫澤遠收穫頗豐。他常被鼓勵和同學們用批判的眼光、嚴謹的態度分析問題，嘗試運用跨多學科的知識來解決複雜問題。在課後，通過積極參加學校舉辦的周期性講座、各類學術活動，他不僅大幅提高了專業學術水平，還發現了自己在兒童心理健康這一細分方向上的濃厚興趣，並萌生了在這一領域深造的想法。

