許正宇：136間家辦準備或決定落戶本港

投資推廣署已接到逾650個在港設立家族辦公室的查詢。（大公報） 中評社香港4月25日電／大公報報導，近年香港大力發展家族辦公室。財經事務及庫務局局長許正宇表示，投資推廣署的家族辦公室團隊（專責團隊）已接到逾650個在港設立家族辦公室（家辦）的查詢，主要來自內地、東盟、中東、歐洲及美洲等地，並有136間表示正準備或已決定會在港設立或擴展業務。



在上述136間即將來港的家辦中，有82間來自內地，占比超過六成，近來廣受業界關注的中東家辦有9間；此外，歐洲、亞太地區、大洋洲和北非等地分別有27間、13間、4間和1間。



目前已有64間家辦由專責團隊協助在港設立或擴展業務，內地同樣是主要來源地，共有49間，占比近八成，亞太地區、北美及歐洲分別有8間、4間和3間。



被問到在港營運家辦的員工規模、營運開支及稅務寬減金額，許正宇指出，由單一家辦在香港管理，並符合2.4億元的最低資產門檻及實質活動要求的家族投資控權工具，其合資格交易可獲豁免繳付利得稅，在港家辦毋須向政府申報其資產規模及營運開支，政府沒有備存相關數字，個別家辦的稅務寬減金額不會公開。



許正宇表示，投資推廣署致力吸引和協助海外和內地公司在香港開展家辦，維持和擴充其業務，並根據其需要提供相關協助和支援服務。香港作為一個高度發展的自由市場經濟體及國際金融中心，家辦在港進行的投資項目及投資金額，由其自行決定。



許正宇提到，不同的家辦有不同的營運風格和對外溝通模式，對於有興趣在港設立或擴展業務的家辦，投資推廣署將繼續按其需要提供一站式及量身訂制的支援服務。