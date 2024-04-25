求學海外　這些新動態別錯過

雅思考試展區，相關負責人正在介紹信息。甄文攝 中評社北京4月25日電／據人民日報海外版報導，日前，由教育部留學服務中心主辦的2024中國國際教育巡回展在北京舉行。來自全球26個國家和地區的180多所高校和教育機構亮相此次展會，向家長和學生展示教學資源、特色項目及最新的留學資訊。



關注就業前景



陳先生聽聞今年展會匯聚了眾多國際知名院校，當天帶著女兒前來瞭解合適的項目。陳先生說：“這次教育展的學校多，比去年還要熱鬧。我女兒有出國讀研究生的打算，她心儀的學校是新加坡國立大學，我們剛好趁這次機會瞭解學校詳情。”



據瞭解，本次教育展規模空前，參展院校數量和質量達到了近5年高峰。參展院校中還有不少世界知名院校，包括新加坡國立大學、莫斯科國立大學、韓國成均館大學以及澳大利亞麥考瑞大學等。



“家長們對院校項目的就業前景尤為關注。”新加坡國立大學的院校代表介紹道，“目前，工科專業如計算機科學、通信工程以及機械工程等是咨詢的熱點。”



在新加坡理工大學展台前，不少家長饒有興趣地詢問理工類專業信息。新加坡理工大學相關負責人介紹：“新加坡理工大學的應用型學科很有特色，就業前景不錯。學生們在這裡除了課堂學習，還需完成實習計劃，這樣可以將理論與實踐結合，培養更深厚的專業技能。”



在澳大利亞留學展區，迪肯大學、昆士蘭科技大學、詹姆斯庫克大學以及麥考瑞大學等學校匯集。其中，昆士蘭科技大學吸引了不少學生和家長的關注。“我想幫孩子瞭解如何申請昆士蘭科技大學商學院。”李女士說，“據我所知，這所學校的商學院和當地企業有一些合作關係，孩子上學時可以參加業界實際方案的研討，學到更加實操的技能。”



短期項目受青睞

