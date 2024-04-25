福島停電　核污水排海一度暫停

日本民眾集會抗議福島核污染水排海計劃。新華社記者 張笑宇 攝 中評社北京4月25日電／據大公報報導，據共同社報導：日本東京電力公司正在進行第五輪福島第一核電站核污水排海，24日突發斷電事故，排海作業暫停約6個半小時。東電稱，事故原因可能是廠區內挖掘作業損壞了電纜。一名50多歲的男性工作人員受傷，被送往醫院。



東電稱，24日上午，福島第一核電站部分供電系統停止運作，核污水排海作業暫停。當時1至4號反應堆附近正在進行挖掘作業。停電約4分鐘後，廠區的急救醫療室接到電話稱，一名參與挖掘作業的工作人員受傷。此人被診斷為燙傷，被緊急送往醫療機構。



日媒稱，核電站迅速切換緊急電源，1至3號機組反應堆注水設備和乏燃料池冷卻設備繼續運轉，未受影響；輻射監測裝置的數值也沒有出現異常。24日下午，排海作業重新開始。



中國駐日本大使館發言人24日表示，福島第一核電站不斷發生事故，一再表明東京電力公司管理失序混亂，難以保障作業安全，更加凸顯了國際社會開展監督的必要性。我們將繼續密切關注事故後續影響，再次要求日方正視周邊鄰國和國際社會關切，全面配合建立利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排，以負責任的方式處置核污染水。