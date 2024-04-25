賴清德與卓榮泰一同宣布“國安”團隊

賴清德召開記者會宣布國安首長人事名單。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月25日電(記者 黃筱筠)賴清德5月20日即將就職，新“內閣”人事已公布5波。民進黨今天在台大醫院國際會議中心，舉行“內閣”人事第6場發布會；賴清德與準“行政院長”卓榮泰將一同宣布“國安”首長人事名單。



目前新“內閣”團隊還有“國安”首長人事尚未公布，先前已傳出“外交部長”內定林佳龍、“國防部長”內定顧立雄、“國安會秘書長”由“外交部長”吳釗燮轉任、“國安局長”由現任局長蔡明彥留任、“總統府”秘書長由潘孟安出任、“退輔會”主委由嚴德發出任、陸委會主委由海基會副董事長邱垂正出任、海基會董事長由“行政院副院長”鄭文燦出任。



賴清德10日公布第一波“內閣”名單，由前民進黨主席卓榮泰出任“行政院長”、前“文化部長”鄭麗君出任“行政院副院長”，“國發會主委”龔明鑫轉任“行政院秘書長”，前台中市議員陳世凱出任“行政院”發言人。



卓“內閣”12日繼續公布第二波“內閣”人事，包括“內政部長”劉世芳、“交通部長”李孟諺、“法務部長”鄭銘謙、“教育部長”鄭英耀、“文化部長”李遠（小野）。



第三波“內閣”人事，包括“經濟部長”郭智輝、“數位發展部長”黃彥男、國家發展委員會主委劉鏡清、國家科學及技術委員會主委吳誠文、金融監督管理委員會主委彭金隆、公共工程委員會主委陳金德。