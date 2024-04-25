“舊金山願景”變“實景”需要中美相向而行

3月19日，美國華盛頓州中學生代表團的成員在故宮乾清宮前合影留念。新華社記者 李鑫 攝 中評社北京4月25日電／據新華網報導，美國國務卿布林肯4月24日至26日訪華，這是中美落實兩國元首舊金山會晤共識，保持對話、管控分歧、推進合作、加強國際事務協調的一部分。中方對此訪表示歡迎，並提出了樹立正確認知、加強對話、有效管控分歧、推進互利合作、共同承擔大國責任等五大目標。可以說，布林肯此訪安排延續了中美高層互動的積極勢頭，表明通過溝通維護中美關係總體穩定仍是雙方大的共識。然而，把此次安排轉化為中美關係持續改善的契機仍需雙方共同把握、相向而行。



今年以來，中美兩國保持密集互動，釋放積極信號，符合兩國和世界人民的利益和期待，中美關係改善的預期得到增強。習近平主席年初同拜登總統就中美建交45周年互致賀信，3月27日集體會見美工商界和戰略學術界代表，4月2日應約同拜登總統通電話。在元首外交引領下，舊金山會晤以來，中美在各層級各領域開展了一系列重要接觸，雙方外交安全、經貿財金、氣候變化以及執法、農業、文化等部門負責人通過訪問、會晤、通話、工作組會議等方式保持互動，兩軍恢復溝通對話。舊金山會晤建立或重啟的20多個機制性磋商持續運轉。美國財政部長耶倫不久前訪華，強調不尋求對華“脫鈎”，呼籲雙方保持溝通。美國史汀生中心中國項目主任孫韵認為，中美高層互動“向世界其他地區發出了穩定的信息，也標誌著雙方對穩定的追求”。美國著名學者約瑟夫·奈認為，高層接觸很重要，“找到一些能向公眾輿論證明兩國能從合作中獲益的議題也是有幫助的”。



然而，我們注意到，美國在對華關係問題上的“兩面性”並沒有因此減弱。中美關係止跌企穩的同時，美國依然頑固推進遏華戰略，表現為美方抱守錯誤的對華認知，打壓中國的手段不斷翻新，在涉南海、新疆、經貿科技等問題上頻頻對華發難。從美國國務院發布人權報告抹黑中國新疆人權到美日菲領導人會晤達成多項針對中國的舉措，從對華多個行業啟動301調查到炒作所謂“中國產能過剩論”遏制打壓中國產業發展，近期兩國關係中的消極因素仍十分突出。就在布林肯訪華前夕，美國一些媒體還在抹黑中國同俄羅斯正常的經貿合作，突出布林肯訪華的“施壓”目的，包括警告中國不要“幫助俄羅斯”云云，試圖在訪前營造出一種咄咄逼人的聲勢，這種缺乏尊重和誠意的溝通心態無助於營造溝通氛圍，只會對溝通效果產生負面影響。



當然，每逢大選年，美國對華政策的鷹派特徵就更加明顯，頻頻炒作涉華議題並不讓人意外。有必要講清楚的是：中方願在相互尊重、平等互惠的基礎上同美方在雙多邊領域開展溝通合作，但美方不能一邊要溝通、談合作，一邊干涉中國內政、損害中國利益。要合作，就不能只盯著分歧，要牢記雙方的共同利益；要對話，就不能用“警告”“威脅”的語氣，“從實力地位出發”與中國打交道根本行不通。對話合作必須相互尊重、雙向互惠。只顧自身訴求，不管對方關切，不可能達成合作。美方談了布林肯此行的很多訴求，美方同樣應該放低姿態、展現誠意，關注中方對於此訪的目標。



中方對美交往的底線紅線清晰明確，政策具有高度的延續性和穩定性。中方歡迎布林肯訪華，樂於通過對話推動中美關係穩下來、好起來，但是中國人講究禮尚往來，對話必須建立在相互尊重和平等的基礎之上。美方必須認識到，不能為溝通而溝通，不能說一套做一套。拜登總統多次重申美國不尋求進行“新冷戰”，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持“台獨”，無意同中國發生衝突，以及不尋求同中國“脫鈎”等。美方要做的，是將拜登總統上述承諾落到實處，同中方一道，將“舊金山願景”變成“實景”，而不是繼續以“競爭”之名行對華圍堵遏制打壓之實。



今年的中美關係要以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對中美關係的正面預期；以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定；以信為本，用行動兌現各自承諾，將“舊金山願景”轉為“實景”。按照這三條原則，美方要消除錯誤言行，帶著誠意和行動落實“舊金山願景”，多添磚、少拆台，與中方一道營造氛圍、創造條件，積累兩國關係的積極因素，這是布林肯此行能否取得建設性成果的關鍵，也是推動中美關係健康穩定可持續發展的必然要求。