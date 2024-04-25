美媒：美對中清潔技術貿易戰是“經濟自殘”

4月15日，參展商在第135屆廣交會上向採購商介紹太陽能電池組件展品。新華社記者劉大偉攝 中評社北京4月25日電／據新華社報導，美國彭博社日前刊發專欄作家戴維·菲克林的文章說，美國針對中國清潔技術的貿易戰是“經濟自殘”。



文章說，當一個國家為保護國內產業而推出大量關稅和限制措施時，最好先確定自己有沒有需要保護的產業。美國將中國在清潔技術領域的領導地位當成挑起貿易戰的理由。但現實情況是，美國本土的清潔技術產業正日益凋零，投資者已開始放棄在美國國內生產清潔技術產品，在自身這樣的產業現狀下盲目加征關稅，既增加美國消費者成本，也為脫碳人為製造障礙，不啻一種“經濟自殘”行為。



文章認為，鼓吹中國電動汽車和太陽能電池板等產業存在所謂“產能過剩”問題的美國政客應該想想，美國國內清潔能源供應鏈上有多少個環節正在萎縮？造成這一狀況的原因眾多，其中包括美國企業的“怯懦”、政府支持力度不夠、缺乏清晰發展目標、官僚主義的阻礙等。



文章指出，如果美國想推行綠色產業政策，就需要切實投入努力。但目前的情況是，美國正在忽視那些能夠使其成為未來清潔技術超級大國的東西，反而將注意力集中在“已經輸掉的戰鬥上”。



文章援引美國外交關係協會研究員伊努·馬訥格的話說，美國不應採取關稅保護措施，“因為你（這麼做是）在限制自己市場的競爭力”。