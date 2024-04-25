全球債務經濟的得與失

圖：美國政府為了支持經濟持續復甦，不斷推出擴張性財政政策，導致美國政府債務屢創新高。 中評社北京4月25日電／據大公報報導，國際金融協會（IIF）近日公布的數據顯示，2023年全球債務達到313萬億美元，其中政府債務已接近90萬億美元，近4年來增速最快。在應付次貸危機和疫情衝擊，美日歐等世界主要國家大幅擴張債務，但方向和手段不同，導致了不同的經濟表現。這對中國有何啟示呢？



IIF在《全球債務監測》報告中表示，2023年全球債務（包括政府、居民、企業）再創歷史新高，增幅較2022年超過15萬億美元。另據經濟合作與發展組織（OECD）3月發布的《2024年全球債務報告》表明，截至2023年底，OECD國家政府債務總額達到54萬億美元，自2008年以來增加了30萬億美元。



海外擴債的四種情景



從各國債務大爆發和經濟表現來看，債務爆炸並不可怕，關鍵在於財政支出的及時性、針對性、協調性和可持續性。這取決於債務投向是否統籌經濟發展、緩解私營部門的收縮、有效治理通縮。筆者針對四種情景，對財政擴張的模式和政策效果進行了分析。



情景一：財政擴張促進消費改善



疫情後，美國通過紓困政策保障居民和企業的資產負債表不惡化，使得美國經濟持續復甦。美國“直升機撒錢式”的消費刺激政策使疫後居民收入不降反升，有效提振了居民的消費需求。疫情期間主要通過三種措施支持消費：現金補助與失業救濟，兩者總規模近1.7萬億美元，佔2020年名義GDP（國內生產總值）的約8.0%；薪水保護計劃，對於較好維持員工薪資的企業提供可豁免貸款；美聯儲也加強了財政部的配合，出台結構性貨幣政策，通過對消費類ABS（資產證券化）定向購買與支持薪資保護計劃等方式提振消費。



政策對科技創新的投入也推動了一些新興產業的蓬勃發展。如美國增加新興產業的研發支出，在半導體發展方面，美國宣布設立“CHIPS計劃”的國際技術安全與創新基金，2023年至2028年期間每年投入1億美元。在新能源方面，美國能源部先後宣布共投入35億美元支持生物燃料、清潔氫能和碳捕集利用與封存技術的研發等。

