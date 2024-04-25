史美倫寄語港交所 續實現國際化

圖：史美倫期望唐家成可以繼續實現國際化，讓更多人認識香港和港交所。＼大公報記者林少權攝 中評社北京4月25日電／据大公报报道，港交所昨日舉行周年大會，史美倫最後一次以主席身份主持。史美倫感謝股東過去6年對她的支持，亦感謝港交所團隊的努力，實現了多項重要里程碑，她表示對港交所乃至香港金融市場的未來尤為重要。史美倫寄語下任港交所主席，香港和港交所的定位一直是：背靠祖國連接世界，期望唐家成可以繼續實現國際化，讓更多人認識香港和港交所。



史美倫表示，從前線退下後，毋須面臨沉重壓力，除了螞蟻集團外，可能不會再接其他公司的董事職務，退休後做自己喜愛的事情，包括從事非牟利工作，並透露暫未有擔任公職的想法，因為服務香港不一定要有公職身份。



史美倫坦言任內有很多計劃無法實施，如未能推動“新股通”落成等，希望下任主席能繼續推動港交所走向國際化。她表示，香港面對環球經濟、地緣政治等因素帶來的挑戰，但已逐漸走出困境，市場已見回暖，過去三個月港股交易量有上升趨勢，故此對前景有信心。



轉任董事會高級顧問



本港新股市場低迷，史美倫認為，股市上落非港交所所能控制，港交所只是市場的監管者和營運者，而且新股市場低迷是一個周期性問題，去年全世界都面臨新股低迷的問題，不單是香港，而且很多市場措施不能一步到位，需要一個過程。但目前港交所約有100家公司排隊上市，意味著並非供應問題，很多投資者在高息環境下，寧願把資金存放在銀行而不選擇投資。



史美倫退任港交所主席後，將轉任董事會高級顧問，任期由2024年4月25日至2025年4月24日。史美倫將繼續出任港交所國際諮詢委員會及中國業務諮詢委員會主席。