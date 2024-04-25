洪秀柱訪佛山：兩岸同文同種無法切割

國民黨前主席洪秀柱赴佛山參訪。(照:洪秀柱臉書) 中評社台北4月25日電／正在中國大陸訪問的中國國民黨前主席洪秀柱24日到廣東佛山，除了關心台商在大陸發展情形，還前往一家幼兒園參觀，以及參加佛台陶文化交流活動。洪秀柱強調，未來兩岸民間的交流，只要肯做、敢做就一定能突破當前兩岸交流的困境。



洪秀柱24日在臉書發文表示，應幾位台商朋友邀請到廣東，從深圳到惠州，還到歷史悠久的佛山。老天看她來關心台商朋友，雨也不下了。



洪秀柱首先到順德區的台資廣路科技公司，以智能路邊停車設備積極投入大陸智慧城市建設。聽到業務推動上有障礙與困難，洪秀柱認為，只要有實力，找對方法在大陸就能找到發展空間。



洪秀柱接著到冠華幼兒園與小學，看到小朋友們，她的老師魂再度上身，很想客串再當一回洪老師。看到連小朋友都開始學操作無人機，果然時代進步了，學習內容自然日新月異。她也和正在學武術的孩子，比手畫腳擺起武架子。洪秀柱表示，重視教育是中華文化傳統，因為孩子是未來，更是中華民族的瑰寶。



接著，洪秀柱到佛山祖廟博物館祈福，洪秀柱指出，館內主神是玄天上帝，就是與台灣各地都供奉的玄天上帝是同一位。再次驗證兩岸是同文同種，無論是信仰還是文化都無法切割。



最後，洪秀柱參加了佛台陶文化交流活動，她認為，兩岸間各式各樣的交流，都源於同源的文化與技藝，隨著時間而各自有精彩的發展。她強調，未來兩岸民間的交流，只要肯做、敢做就一定能突破當前兩岸交流的困境！