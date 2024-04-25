70年，讓閱讀有愛無“礙”

圖為中國盲文圖書館閱覽室。 受訪單位供圖 中評社北京4月25日電／據人民日報報導，我國有1700多萬視力殘疾人。盲文出版是盲人觸摸世界的一個窗口，可以幫助他們接受教育、掌握技能、瞭解世界。作為我國唯一一家為盲人服務的公益性文化出版機構，中國盲文出版社將大量出版物製作成盲文出版物，從最初出版單一紙質盲文書刊，發展到大字本、有聲讀物、無障礙影視、融合出版等多種出版形態，讓廣大盲人獲取閱讀資源越來越便利，用知識照亮盲人的心靈。







厚厚的大開本，樸素的線裝，褐色啞光的牛皮紙上印滿了密密麻麻的凸點，這是一本盲文書。盲人王偉亮用手指劃過，文字信息便“流淌”進腦海。



“喜歡什麼類型的書？”



初次見面，王偉亮循著聲音找到了記者的方位，聊起他最喜歡的天文科普書。“最近正在讀盲文版《群星的法則》，這本書關於天體系統的介紹十分精彩。”王偉亮語速很快，分享著他的讀書感受，“書中的知識告訴我世界很大，可以慢慢探索。”



在中國，像王偉亮一樣的視力殘疾人有1700多萬。1953年12月，中國盲文出版社成立。1954年，第一本盲文圖書《誰是最可愛的人》出版。此後，盲文出版不斷發展，用知識照亮盲人的心靈，幫助他們接受教育、掌握技能、瞭解世界，讓他們能夠在更廣領域、更深層次上共享經濟社會發展成果。



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讓廣大盲人獲取閱讀資源越來越便利

