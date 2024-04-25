羅智強赴“監院”檢舉賴　搶購17萬賴皮寮

藍委羅智強、國民黨台北市議員楊植斗赴台監察院，檢舉賴清德申報不實。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月25日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立委”徐巧芯近期因姻親涉詐，遭民進黨及側翼圍剿，穿著行頭都遭放大檢驗，但卻意外波及到民進黨2024當選人賴清德手上也戴著勞力士錶。國民黨“立委”羅智強、台北市議員楊植斗今早赴“監察院”，檢舉賴清德的勞力士與萬里老家“賴皮寮”申報不實，並說若賴皮寮衹有賴所說的17萬元新台幣，那拜託賣給他們。



賴清德24日主持民進黨中執會，在會中表示，他有2只勞力士手錶，1只是當選“國大代表”時表姊送的，1只是去日本開會買的，大約都是10萬元新台幣左右的錶款，未達申報標準20萬元，沒有申報的問題。另外萬里老家通過新北市財產鑑定，價值僅17萬元。



羅智強、楊植斗今早赴“監院”檢舉賴清德。羅智強表示，關於賴清德勞力士的風波，起因是民進黨“立委”黃捷要賴清德出來講清楚，賴一支勞力士10萬元、另一隻搞丟，而賴皮寮還說不到20萬元；但民進黨發言人吳崢第一時間說賴沒有勞力士，如今賴、黃、吳3人說法都不攏、矛盾，且賴認為萬里老家衹有17萬元、未達20萬標準不用申報，但據公務人員財產申報法，不動產並不在此規定範疇。



“拜託賴清德把賴皮寮賣我啦！我開價20萬！”羅智強說，賴別把選民當笨蛋，當大家瞎了嗎？賴為圓一個謊、要說更多謊，賴有一支沒講清楚的錶是表姊送的，賴1996年當“國大代表”但應該要有申報才對吧？別想草草一句帶過，他今天是代表黃捷來檢舉賴，請“監院”查清。