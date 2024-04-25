綠委挺賴提兩岸對話　羅智強諷雙標示範

藍委羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月25日電（記者 張穎齊）賴清德24日在民進黨中執會上首度提出，由兩岸執政黨負責任地展開良性對話，民進黨“立委”紛紛表態支持。中國國民黨“立委”羅智強25日直言，國民黨訪陸就被講親中賣台叛國賊、中共同路人，賴清德講兩岸對話就是好棒棒，那賴如今也是中共同路人，別雙重標準。



賴清德昨表示，在現階段下，希望兩岸之間可理解、諒解，並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意。綠委鍾佳濱盛讚，賴不想讓外界覺得他在兩岸交流上是死硬派、“台獨”。



羅智強、國民黨台北市議員楊植斗今早赴“監察院”，檢舉賴清德勞力士、萬里老家賴皮寮申報不實，並接受媒體訪問。



羅智強表示，請賴清德先管管綠委吧，當馬英九訪陸、國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁也將率藍委訪陸，民進黨就酸言酸語滿天飛，賴清德講兩岸交流就是友善對話，其他人就是親中賣台、叛國賊，民進黨別玩這種雙標了，賴若有誠意，就約束這些民進黨公職人員。



羅智強更說，他真的不知道是要哭還要笑？賴清德呼籲兩岸良性對話就好棒棒，是英明神武、不世出的明君，別人要與大陸溝通對話，卻都是親中賣台，或把別人當作中共同路人，那如今賴也要兩岸交流，那也是中共同路人，民進黨這種雙標玩久了，大家都看得很清楚。