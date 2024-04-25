美國強買強賣　TikTok勢掀訴訟戰

中評社北京4月25日電／據大公報報導，4月20日，美國國會眾議院通過一項總額達950億美元的對外援助撥款法案，其中夾帶TikTok剝離法案。4月23日，參議院表決通過該法案。拜登24日簽署成法。TikTok行政總裁周受資隨後表示，將據法案向法院提出法律挑戰。



剝離TikTok期限延至一年



針對美方赤裸裸的打壓和掠奪，TikTok周三發表聲明指，“這項違憲的法律是TikTok禁令，我們將在法庭上挑戰它。我們相信事實和法律顯然站在我們這一邊，我們最終會獲勝。事實上，我們已經投入了數十億美元來保護美國數據安全，保護我們的平台免受外界影響和操縱。這項禁令將摧毀700萬家企業，讓1.7億美國人噤聲。在我們繼續挑戰這項違憲禁令的同時，我們將繼續投資和創新，確保TikTok仍然是各行各業的美國人可以安全地分享他們的經歷、尋找快樂和受到啟發的空間。”



美媒此前披露，TikTok將“用盡所有法律手段應對這一危機”。TikTok美洲地區公共政策負責人貝克曼在內部備忘錄表明，一旦拜登簽署該法案，將“開啟這一漫長（法律戰的）過程，而不是結束”。



據報導，美國國會通過的法案，將剝離TikTok的期限從前一版本的165天延長到270天。依此推算，TikTok可能的強制賣盤時間將在明年1月，屆時新當選的美國總統，可以行使將期限延長90天的權力，使得字節跳動出售TikTok的最長期限延長到一年。



報導稱，法案還將禁止字節跳動控制TikTok使用的算法，該算法根據用戶的興趣為他們推送視頻，這使得TikTok成為廣受歡迎的平台。不過，中國政府2020年8月發布新版《禁止出口限制出口技術目錄》，實際上相當於禁止字節跳動出售TikTok的核心算法。



分析指，從2020年到2024年，每到美國大選年，就有美國政客將“黑手”伸向TikTok。諷刺的是，2020年叫囂要封鎖TikTok的時任美國總統特朗普近日表示，如果TikTok被禁，拜登應負全責。他批評拜登推動封禁TikTok是為了“幫助他在Facebook的朋友變得更加富有、更有統治力，並且能夠繼續與共和黨對抗”。

