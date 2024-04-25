TikTok的法律戰到底有多大勝算

中評社北京4月25日電／據大公報報導，美國參議院4月23日審議通過了一攬子《對外援助法案》，其中包括強制TikTok從母公司──中國字節跳動剝離的條款。三天前，此法案已在眾議院獲得通過，拜登總統隨即於4月24日簽署成法，意味著對TikTok的追殺令正式生效。



美參眾兩院以如此快的速度通過如此有爭議的法案，這在美國立法史上是極不尋常的舉動，反映了美國反華、仇華勢力在防範、遏制與打壓中國方面的高度共識。



美國封殺TikTok並不是什麼新鮮事。早在2020年8月6日，特朗普就發布總統行政令，援引《國際緊急狀況經濟權力法》，稱美國“外交政策或國際經濟正在遭受海外不尋常、極其嚴重的威脅”，要求45天內出售TikTok及停止微信的運作。在行政令生效的最後一刻，哥倫比亞特區聯邦地區法官以違反言論自由權為由，作出了暫停執行的裁決。拜登總統於2021年6月10日撤銷了前總統發布的行政令，取而代之的是，要求對外國人控制的應用程序進行更廣泛的調查。



據美國主流媒體爆料，這個法案之所以能夠快速通過，與拜登政府的高級官員與國會議員長時間溝通、幕後推動密切相關。司法部副部長麗莎.莫納科以及國防部、國防情報局的官員均參與其中，他們從一開始就試圖從國家安全的角度提出立法的依據，從而確保國會通過及總統簽署的封殺TikTok法案，不會受到憲法第一修正案的挑戰。美國康奈爾大學技術政策研究所所長克雷普斯認為，“一旦援引國家安全，美國政府就擁有幾乎不受限制的自由來迴避第一修正案的擔憂。”他認為，當今世界正在回到某種類似冷戰的媒體環境之中，所以美國有必要“為國家安全建立新的邊界”。



美國通過立法手段封殺TikTok已完成了關鍵一步，但能不能徹底置TikTok於死地還有一定的變數。TikTok更不會坐以待斃，定會拿起法律的武器進行全面反擊，這將是一場曠日持久的鬥爭。既然國會全面封殺TikTok，就需要政府拿出危害美國國安的直接證據。迄今為止，國會議員在辯論期間並沒有拿出像樣的證據，更談不上中國政府強迫TikTok共享數據的具體證據了，所有危害國安的說法只是一種假設，而不是所謂的“實際威脅”。加州民主黨籍眾議員雅各布斯直言，在關於禁止TikTok的機密簡報會上聽到的事情，沒有一件是TikTok所獨有的，這是發生在每一個社交媒體平台上的事情。僅僅以TikTok的影響力太大、造成的後果很嚴重就要求禁止這家公司，恰恰說明美國自信心的喪失。



自3月份眾議院通過第一個封殺TikTok議案以來，這家公司的命運被推進了未知水域。一方面用戶數量增長出現停滯；另一方面，商家向這家平台投放多長時間廣告也成了問題，必然對TikTok的經營帶來消極影響。由於此法案給了一年的緩衝期，TikTok的最後結局自然要延至下一屆政府，拜登政府也把封殺TikTok對美國年輕選民在大選中的消極影響減少到最低程度。



未來法律戰的焦點之一是，禁止TikTok是否違憲？美國國會1934年通過了《通信法》，即禁止外國個人和公司成為美國公共廣播電台或電視台的擁有者。TikTok被美國政客認定為是“一家由中國控制、編輯的電視頻道”，但美國聯邦通信委員會（FCC）管不了TikTok這類新媒體。用老法條給新媒體治罪是存有疑問的。更何況，美國憲法第一修正案明確規定，美國公民有權從國外獲取思想、信息以及接觸海外媒體的權利。



美國一些專家指出，一個好的法律意味著有極少的漏洞和副作用，但美國會居然匆忙通過這樣一部漏洞百出的法案，直接剝奪1億多美國用戶的言論自由權，同時也危及到700萬家小企業生存，完全是搬石砸腳的舉動。最近美國各大校出現反猶示威浪潮，本質上是美國長期推行偏袒以色列的政策，結果造成了反噬。對TikTok的打壓，其直接受害者是美國年輕人，他們接下來會以什麼方式回應，同樣充滿了巨大的不確定性。