﻿特斯拉麻煩纏身　推廉價車圖自救

中評社北京4月25日電／據大公報報導，特斯拉23日公布今年第一季度財報，該公司營收213億美元，較去年同期下降9%；淨利潤為11.29億美元，同比下降55%。若只看汽車業務，特斯拉營收降幅達到13%。此前公布的數據顯示，特斯拉第一季度電動車全球交付量同比下降8.5%，為近4年來首次下滑。馬斯克23日在業績電話會議上表示，特斯拉正加快推出新車型，包括售價更親民的車型，試圖緩解華爾街對該公司戰略方向的擔憂。可能推出低價車的消息推動特斯拉股價在盤後交易中上漲13%，但《華爾街日報》指出，特斯拉股價今年以來已暴跌42%。



馬斯克並未透露有關新車型的細節，僅表示推出時間可能早於2025年底。他說，特斯拉將在現有生產線上更高效地生產新車型，而不是依靠新工廠或新的大規模生產線。



“機器人出租車”難挽頹勢



特斯拉第一季度的自由現金流已轉為負值，流失了約25億美元，未售出車輛的庫存亦從去年同期的可供15天銷售攀升至28天。為緩解收入和銷量下降問題，特斯拉近日公布一系列措施。除加快推出低價車型外，該公司在美國、中國等多個主要市場下調現有車型價格，還宣布將在全球範圍裁員超過10%以削減成本。德媒披露，特斯拉希望通過一項“自願離職”計劃在其位於德國的工廠削減約400個工作崗位。



《華爾街日報》表示，馬斯克過去幾年擱置面向大眾市場的新車型開發，將資源向自動駕駛項目傾斜，引發爭議。據報導，投資者對馬斯克的“不務正業”感到不安，多名特斯拉高管也曾向其施壓，要求其重啟大眾市場汽車計劃。馬斯克本月稍早仍宣布，將於8月8日推出“機器人出租車”。23日，馬斯克強調公司將實現全自動駕駛視為優先任務，並談到“機器人出租車”和叫車應用程式。他聲稱，特斯拉將擁有“機器人出租車”車隊的部分汽車，其他車主也可以將自己的汽車用於該服務。



《金融時報》直言，“機器人出租車”不能解決特斯拉面臨的問題，更像是用來轉移公眾視線的幌子。



特斯拉核心產品過時

