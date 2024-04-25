﻿拜登為保選票降低電動車普及目標

中評社北京4月25日電／據大公報報導，據《華盛頓郵報》報導：美國總統拜登今年3月為避免失去選票向汽車業讓步，將2032年美國電動車普及率目標從67%大幅降低至35%。美媒指出，美國電動車充電網絡建設緩慢，拜登政府承諾將在2030年前建成50萬個公共充電樁，但迄今僅有7家公共充電站、總計38個充電樁投入運營。



拜登政府3月20日公布美國國家環境保護局潔淨汽車規則，設定2032年之前全美新車銷售量中電動車佔比達到35%至56%、插電式混動車佔13%至36%的目標。目前美國新車中約7.6%為電動車。此前，環境保護局提出在2030年之前將電動車佔比提高至67%，新規則顯著延長了向電動車過渡的期限。拜登聲稱，新規則同時兌現了他關於減排和促進美國工人就業的承諾。



拜登2021年11月簽署《兩黨基礎設施法》，承諾提供75億美元用於建設全美電動車充電網絡，並宣稱將在2030年前建成50萬個公共充電樁。然而，兩年多過去，美國僅開放了7家公共充電站、總計38個充電樁，分布在夏威夷、紐約、俄亥俄、賓夕法尼亞4個州。報導指出，美國幾乎所有州政府的交通部門都缺乏公共充電站建設經驗，方案審批、招投標等流程耗時較長，因此建設速度緩慢。