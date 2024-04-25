拜登正式簽署援烏援以法案

中評社北京4月25日電／據大公報報導，據《紐約時報》報導：美國國會參議院23日通過一項總額達950億美元的對外援助法案，向烏克蘭和以色列等美國盟友和夥伴提供資金，美國總統拜登24日將其簽署成為法律。法案將向烏克蘭提供608.4億美元，美國官員23日稱，五角大樓已湊出10億美元的武器，部分彈藥最快數天內抵達前線。俄羅斯防長紹伊古警告說，俄軍將加強打擊西方國家向烏克蘭提供的武器裝備。



參議院23日以79票贊成、18票反對的表決結果通過對外援助法案，拜登24日簽署該法案。根據該法案，美國將向烏克蘭提供608.4億美元援助，向以色列提供263.8億美元援助，向美國在亞太地區的所謂“盟友”提供81.2億美元援助。拜登稱，他將迅速採取行動，向烏克蘭提供包括防空系統在內的武器。烏克蘭近期面臨嚴重的彈藥短缺問題，烏總統澤連斯基對新法案表示歡迎。



專家指出，新一輪美國援助中，衹有少部分會直接送到烏克蘭手中，對戰局的影響非常有限。紹伊古警告說，俄軍將加強打擊西方國家提供給烏克蘭的武器裝備，並繼續擴大武器生產，以應對美國及其盟友的威脅。他說，俄烏衝突爆發以來，烏軍已損失約50萬人。



美國對以色列的援助將用於加強“鐵穹”防空系統等。