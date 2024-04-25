美國對華濫施非法單邊制裁必然失敗

中評社北京4月25日電／據新華網報導，4月11日據美國媒體報導，美國商務部將6家中國企業列入出口管制實體清單，使得拜登政府利用該清單非法單邊制裁的中國實體數量不僅超過了特朗普政府，而且創下美國歷屆政府之最。



拜登政府上台以來，在經貿、科技等領域大搞“小院高墻”政策，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，打著民主、人權價值觀的幌子對中國實施技術管制，重點在半導體、人工智能、超算、生物醫學等關鍵核心技術和前沿科技領域對華無底線遏制打壓。近日，又以不公平競爭為由呼籲將對中國鋼鐵關稅提高三倍。本質上看，拜登政府是唯恐中國在產業鏈中占據更多主導地位，實現技術趕超，威脅美國霸權，而試圖通過對華濫施非法單邊制裁和“長臂管轄”，以“卡脖子”的方式阻遏中國科技發展，剝奪中國的發展權利。



然而事實表明，沒有國際法依據、也沒有安理會授權的非法單邊制裁和“長臂管轄”從來不是解決問題的有效途徑，對中國這樣的大國更只會適得其反。拜登政府炮製各種借口對華濫施非法單邊制裁和“長臂管轄”，只會進一步暴露美方的遏華和虛偽面目。



美國的蠻橫封鎖和無理打壓嚇不退中國，更嚇不倒中國。依托豐富的人力資源、龐大的市場規模、高強度的研發投入，中國的發展有強大的內生驅動力，絕非美國的“圍剿”可以遏制。2023年，在全球貿易額縮減約1.5萬億美元的背景下，中國進出口規模穩中有增、發展質量優中有升，特別是電動汽車、鋰電池、光伏產品“新三樣”出口增長近30%，首次突破萬億元人民幣大關。2023年，中國外資淨增持我國債券230億美元，2024年第一季度淨增持達416億美元，強有力證明外資投資中國的信心一如既往。



拜登政府無所不用其極的“科技霸凌”注定不能得逞，反而將增強中國科技自立自強的決心和能力。歷史上看，中國的“兩彈一星”和許多優勢產業都是在西方封鎖禁運下發展起來的。如今面對美國一輪又一輪非法單邊制裁和“長臂管轄”，中國科技依舊飛速發展，創新成就熠熠生輝。2024年第一季度，中國規模以上高技術製造業增加值同比增長7.5%，比去年四季度提升2.6個百分點；高技術產業投資同比增長 11.4%，比去年全年提升1.1個百分點；高技術服務業投資增長12.7%。2023年以來，全球首顆全系統集成的憶阻器存算一體芯片在中國誕生，全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路正式開通，“奮鬥者”號完成國際首次環大洋洲載人深潛科考任務，遙感三十九號衛星成功發射升空，自主三代核電技術“華龍一號”全球首堆示範工程通過竣工驗收……



中國經濟高質量發展絕不會止步，中國科技自立自強步伐絕不會停歇，中國在全球產業鏈供應鏈中也絕不會缺席。美國全然無視自由競爭和效率導向的國際產業分工規律，執意對華濫施非法單邊制裁和“長臂管轄”，最終只會搬起石頭砸自己的腳。今日中國也不會坐視他國封鎖打壓，已經依據《反外國制裁法》《對外關係法》等，對美非法單邊制裁和“長臂管轄”開展了有效的反制實踐。美方若想借制裁對中國政府施壓，注定只能是徒勞。我們奉勸美方盡早改弦易轍，拜登政府對華非法單邊制裁可以休矣！

